Сбежавшая с миллионами долларов жена эмира Дубая разводится с ним

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Принцесса Хайя скрылась от шейха ОАЭ с суммой в размере 39 миллионов долларов. Теперь супруги разводятся.

Фото : AP Photo / Martin Dokoupil

Эмир Дубая — шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум — разводится с принцессой Хайей после того, как она сбежала из дворца, прихватив с собой около 39 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Информация о том, что 45-летняя жена премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов скрылась из страны, появилась больше месяца назад. По данным западных таблоидов, принцесса Хайя уехала в Германию вместе с семилетним сыном. Там она запросила убежище. Шейх, в свою очередь, обратился к Берлину с просьбой выдать его членов семьи, но ему отказали.

Теперь же, как сообщает английская газета, супруги разводятся. В ближайшее время они разделят имущество и будут решать судьбу общих детей. Известно, что интересы правителя Дубая в суде будет отстаивать Элен Уорд, которая ранее представляла Гая Ричи и Мадонну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж.

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