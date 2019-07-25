Сбежавшая с миллионами долларов жена эмира Дубая разводится с ним

Эмир Дубая — шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум — разводится с принцессой Хайей после того, как она сбежала из дворца, прихватив с собой около 39 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

Информация о том, что 45-летняя жена премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов скрылась из страны, появилась больше месяца назад. По данным западных таблоидов, принцесса Хайя уехала в Германию вместе с семилетним сыном. Там она запросила убежище. Шейх, в свою очередь, обратился к Берлину с просьбой выдать его членов семьи, но ему отказали.

Теперь же, как сообщает английская газета, супруги разводятся. В ближайшее время они разделят имущество и будут решать судьбу общих детей. Известно, что интересы правителя Дубая в суде будет отстаивать Элен Уорд, которая ранее представляла Гая Ричи и Мадонну.

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