Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о введении в приграничных регионах бесплатного высшего образования, сообщает «Экономика сегодня».

По мнению депутата, многие абитуриенты, помимо получения качественного образования, рассчитывают на перспективу дальнейшего трудоустройства. Именно по этой причине для учебы они рассматривают город с сильным вузом.

« Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту », — говорится в письме Бориса Чернышова министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Борис Чернышов отметил, что если высшее образование в приграничных территориях станет бесплатным, то это будет способствовать повышению его привлекательности и выпускники вузов, возможно, останутся там работать. Данная мера должна помочь решить вопрос с оттоком молодежи из отдаленных регионов России.

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