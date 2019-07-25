В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах — видео

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По мнению зампреда Комитета по образованию и науке Бориса Чернышова, данная мера поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных территорий.

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Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с инициативой о введении в приграничных регионах бесплатного высшего образования, сообщает «Экономика сегодня».

По мнению депутата, многие абитуриенты, помимо получения качественного образования, рассчитывают на перспективу дальнейшего трудоустройства. Именно по этой причине для учебы они рассматривают город с сильным вузом.

«Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту», — говорится в письме Бориса Чернышова министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Борис Чернышов отметил, что если высшее образование в приграничных территориях станет бесплатным, то это будет способствовать повышению его привлекательности и выпускники вузов, возможно, останутся там работать. Данная мера должна помочь решить вопрос с оттоком молодежи из отдаленных регионов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения РФ решили обучать папуасов русскому языку.

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