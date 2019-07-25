Муж достал японку разбросанными по всему дому носками. Однако домашняя уборка изменилась к лучшему, когда она завела Instagram

Фэншуй — распространенный в Азии способ организации пространства. Кровать сюда, вазу туда, вот это все. Из-за фэншуя возникает ощущение, что все азиаты — предельно аккуратные и деловые люди, не терпящие беспорядка.

Муж японки, о которой пойдет речь в этом материале, очевидное исключение из стереотипа. Он постоянно разбрасывает по всему дому одежду, оставляя скомканные грязные носки возле кровати. Чтобы не мыть бутылку, приберегает немного жидкости на донышке и ставит емкость обратно в холодильник.

Instagram @gomi_sutero

Instagram @gomi_sutero

Наводить порядок за мужем — занятие невеселое и надоедающее. Чтобы как-то разнообразить процесс, японка завела анонимный Instagram, в котором выкладывает фотографии домашнего хаоса. Не обходится без смешных комментариев.

Пытались заменить рулон? Ну и выбросите его! Instagram @gomi_sutero

У анонимного Instagram @gomi_sutero, что с японского переводится как «выброси мусор», уже 170 тысяч подписчиков. Но супруг находчивой женщины, судя по всему, даже не догадывается, какую популярность косвенно приобрел в интернете. В описании аккаунта его владелица просит «не рассказывать об этих фотографиях мужчине ростом 180 сантиметров».

Instagram @gomi_sutero

Интересно, что будет, когда муж узнает о существовании такого Instagram. Но одно предположить можно точно: от разбросанных по всей квартире носков избавиться невозможно!

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