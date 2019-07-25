«Это заводит!» Звезда «Дома-2» призналась в жажде к унижениям во время секса

Юлия Белая — участница телепроекта «Дом-2» — поведала общественности о своих предпочтениях в сексе. Девушка заявила, что обожает жесткий напор и унижения во время интимной близости со своим бойфрендом Евгением Ромашевым.
О своих сексуальных фантазиях Белая во всеуслышание заявила на канале «Дома-2» в Instagram.
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Знаменитость также рассказала фанатам и о запланированном с возлюбленным насыщенном отпуске.
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«Я люблю не просто минет, а минет глубокий, прямо в горло», — Юлия Белая @iulia.belaya о сексе с Евгением Ромашовым @john_tomsky! ⠀ Уберите детей от экранов, сейчас будет информация 🔞 В интервью на канале «Глубокий разговор» на Rutube Юлия Белая призналась, что любит жёсткий секс. Но при этом она переживает, что её пристрастия можно отнести к извращениям. Коллектив внушает Белой, что именно из-за ее предпочтений Женя Ромашов поднимает на нее руку в обычной жизни. ⠀ «Предпочитаю жёсткий секс: например, плевки в лицо, хватания за волосы, связывания, удушения. Еще люблю при людях трогать Женю в интимных местах. Мы вообще не устаём от секса, можем заниматься им всю ночь», — рассказала Юля в откровенном интервью. ⠀ Ведущая «Глубокого разговора» Юлю успокоила и объяснила, что БДСМ к сексуальным отклонениям относить не стоит, и это нормально. 👩❤️💋👩 ⠀ Если хотите изучить тему подробнее, смотрите полное интервью. Ссылка в шапке профиля! 🌚🖕 ⠀ А теперь ваш вердикт: жесткий секс - это извращения? Или личное дело каждого? 👇🏻 ⠀ #дом2 #доступновсе #спасисвоюлюбовь
Фанаты телепроекта «Дом-2» пришли в ужас от откровений Юлии Белой.
«Фу, ну, это уже даже не игры, а мерзость какая-то!», — возмутились фолловеры.
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