«Это заводит!» Звезда «Дома-2» призналась в жажде к унижениям во время секса

Юлия Белая — участница телепроекта «Дом-2» — поведала общественности о своих предпочтениях в сексе. Девушка заявила, что обожает жесткий напор и унижения во время интимной близости со своим бойфрендом Евгением Ромашевым.

О своих сексуальных фантазиях Белая во всеуслышание заявила на канале «Дома-2» в Instagram.

« Например, когда не просто минет, а глубокий, в горло. Либо когда он берет за волосы и очень сильно начинает против моей воли, но в то же время это заводит. Мы, бывает, сидим, и я, не стесняясь, могу погладить его… Ему это очень приятно. То есть у нас страсть постоянная, мы хотим и днем, и ночью» , — поделилась предпочтениями звезда.

Знаменитость также рассказала фанатам и о запланированном с возлюбленным насыщенном отпуске.

«Мы просто хотим заниматься сексом, проснувшись утром. Или целый день заниматься сексом, всю ночь », — сообщает знаменитость.

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Фанаты телепроекта «Дом-2» пришли в ужас от откровений Юлии Белой.

«А потом ноет, что ей не нравится, когда они ссорятся, что Женя в нее плюет. Оказалось, ох как нравится»

«Два извращенца! Еще думает, что ее кто-то замуж возьмет»

«Фу, ну, это уже даже не игры, а мерзость какая-то!», — возмутились фолловеры.

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