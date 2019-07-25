Микроавтобус врезался в иномарку в Петербурге, есть погибшие — фото с места

, 16:05 Фото 54

ДТП случилось в Пушкинском районе города в четверг днем, 25 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Один человек погиб в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля Renault в Пушкинском районе Петербурга в четверг днем, 25 июля. Также в ДТП пострадали трое детей.

По информации 5-tv.ru, водитель Renault от полученных травм скончался на месте. Пострадавшие дети — две 11-летних девочки и пятилетний мальчик — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как говорится в распространенном сообщении регионального управления ГИБДД, авария произошла на четвертом километре Ям-Ижорского шоссе. По ее факту проводится проверка.

5-tv.ru
Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксиста, устроившего смертельное ДТП в Петербурге, доставили в суд.

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