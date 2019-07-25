Один человек погиб в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля Renault в Пушкинском районе Петербурга в четверг днем, 25 июля. Также в ДТП пострадали трое детей.

По информации 5-tv.ru, водитель Renault от полученных травм скончался на месте. Пострадавшие дети — две 11-летних девочки и пятилетний мальчик — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Как говорится в распространенном сообщении регионального управления ГИБДД, авария произошла на четвертом километре Ям-Ижорского шоссе. По ее факту проводится проверка.

5-tv.ru