«Все на месте?!» Ксения Бородина испугала фанатов «опасным» фото с яхты

Ксения Бородина проводит отпуск с подругами в солнечной Италии. Компания девушек тусуется в открытом море на белоснежной яхте. Ведущая «Дома-2» не успевает делиться яркими фото и живыми видео в сторис. Однако последний снимок, опубликованный в Instagram, вызвал у подписчиков звезды серьезные вопросы.
«Девушки просто хотят повеселиться!» — подписала фото знаменитость.
На фото три пассажирки морского судна стоят у самой кромки яхты. Две девушки сильно наклонились вперед, пытаясь разглядеть что-то в воде. Сама Ксения Бородина широко открыла рот — то ли от смеха, то ли от испуга. У фолловеров сложилось впечатление, что за борт кто-то упал.
«Все на месте?!»
«Была еще четвертая?»
«Что-то упало в море!»
«У кого-то телефон упал?»
«Еще немного и сами можете очутится в море!» — переполошились фанаты.
«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте
Однако ничего страшного не произошло, судя по последующим сторис в аккаунте Ксении Бородиной. Девчонки действительно, просто хотели повеселиться.
«Худышечки — красотки! Живое фото»;
«Такие все красивые, стройные»;
«Классные и веселые девчонки!» — похвалили подружек подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Ксении Бородиной не поняли ее философствований о роскошной жизни.