«Все на месте?!» Ксения Бородина испугала фанатов «опасным» фото с яхты

, 15:31 Видео 431

Последний снимок, опубликованный в Instagram телеведущей, вызвал у подписчиков серьезные вопросы.

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Фото, видео : Instagram @borodylia

Ксения Бородина проводит отпуск с подругами в солнечной Италии. Компания девушек тусуется в открытом море на белоснежной яхте. Ведущая «Дома-2» не успевает делиться яркими фото и живыми видео в сторис. Однако последний снимок, опубликованный в Instagram, вызвал у подписчиков звезды серьезные вопросы.

«Девушки просто хотят повеселиться!» — подписала фото знаменитость.

Instagram @borodylia

На фото три пассажирки морского судна стоят у самой кромки яхты. Две девушки сильно наклонились вперед, пытаясь разглядеть что-то в воде. Сама Ксения Бородина широко открыла рот — то ли от смеха, то ли от испуга. У фолловеров сложилось впечатление, что за борт кто-то упал.

«Все на месте?!»

«Была еще четвертая?»

«Что-то упало в море!»

«У кого-то телефон упал?»

«Еще немного и сами можете очутится в море!» — переполошились фанаты.

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Однако ничего страшного не произошло, судя по последующим сторис в аккаунте Ксении Бородиной. Девчонки действительно, просто хотели повеселиться.

«Худышечки — красотки! Живое фото»;

«Такие все красивые, стройные»;

«Классные и веселые девчонки!» — похвалили подружек подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Ксении Бородиной не поняли ее философствований о роскошной жизни.

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