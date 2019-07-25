Анастасия Волочкова выложила фото в бикини, едва прикрывающем ее прелести

, 20:57 Фото 128

Балерина рассказала, что провела выходной в бане.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова уже давно не выкладывала в сеть откровенные фотографии, хотя раньше артистка часто делилась подобными снимками с поклонниками.

Но недавно Волочкова все же опубликовала горячее фото, на котором она позирует в красном бикини, едва прикрывающем ее грудь.

«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» — подписала снимок балерина.

volochkova_art

Поделиться впечатлениями от откровенного фото Волочковой поклонники не смогли, так как Анастасия уже давно ограничила возможность комментирования на своей странице. Балерина, видимо, опасается нападок хейтеров, однако тем самым она лишила себя и комплиментов от истинных поклонников.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, что Волочкова защитила футбольные ворота шпагатом.

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