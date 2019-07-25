Анастасия Волочкова выложила фото в бикини, едва прикрывающем ее прелести

Российская балерина Анастасия Волочкова уже давно не выкладывала в сеть откровенные фотографии, хотя раньше артистка часто делилась подобными снимками с поклонниками.

Но недавно Волочкова все же опубликовала горячее фото, на котором она позирует в красном бикини, едва прикрывающем ее грудь.

«Попарились с Аришей в бане и окунались в ледяную купель. Прекрасный выходной!» — подписала снимок балерина.

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