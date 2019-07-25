«Богиня!»: Пелагея выложила снимок на фоне заката и показала стройную ножку

Певица Пелагея практически не выкладывает в Instagram откровенные фото, предпочитая делиться с поклонниками снимками, где она запечатлена в длинных элегантных платьях.
Однако недавно артистка выложила фотографию на фоне заката, где она позирует коротком топе-бюстгальтере и юбке с длинным разрезом, игриво открывающем ее стройную ножку.
Поклонники пришли в восторг и от пейзажа, и от фигуры Пелагеи. В комментариях фанаты оставили артистке множество комплиментов:
«Прекрасная Пелагея и потрясающий вид вечернего небосвода»;
«Богиня!»
«Вы оштрафованы за превышение красоты, неземной красоты!»
«Потрясающая женщина! Не перестаю восхищаться!»
«Молодец и фон выбрала красивый, и ножку поставила правильно!» — написали восхищенные фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью.