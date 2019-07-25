«Богиня!»: Пелагея выложила снимок на фоне заката и показала стройную ножку

Певица Пелагея практически не выкладывает в Instagram откровенные фото, предпочитая делиться с поклонниками снимками, где она запечатлена в длинных элегантных платьях.

Однако недавно артистка выложила фотографию на фоне заката, где она позирует коротком топе-бюстгальтере и юбке с длинным разрезом, игриво открывающем ее стройную ножку.

Instagram @pelageya_insta