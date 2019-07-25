«Богиня!»: Пелагея выложила снимок на фоне заката и показала стройную ножку

, 21:26 Фото 1 052

Фотографией певица поделилась с подписчиками в соцсети.

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Фото, видео : Instagram @pelageya_insta

Певица Пелагея практически не выкладывает в Instagram откровенные фото, предпочитая делиться с поклонниками снимками, где она запечатлена в длинных элегантных платьях.

Однако недавно артистка выложила фотографию на фоне заката, где она позирует коротком топе-бюстгальтере и юбке с длинным разрезом, игриво открывающем ее стройную ножку.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники пришли в восторг и от пейзажа, и от фигуры Пелагеи. В комментариях фанаты оставили артистке множество комплиментов:

«Прекрасная Пелагея и потрясающий вид вечернего небосвода»;

«Богиня!»

«Вы оштрафованы за превышение красоты, неземной красоты!»

«Потрясающая женщина! Не перестаю восхищаться!»

«Молодец и фон выбрала красивый, и ножку поставила правильно!» — написали восхищенные фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью.

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