«Не первой свежести»: Шнуров оценил полунагую пятую точку Собчак

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Телеведущая не расстроилась и в стихах посоветовала лидеру «Ленинграда» обратиться к врачу.

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Фото, видео : Instagram @shnurovs

Заочная перебранка в стихотворной форме между телеведущей Ксенией Собчак и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым уже стала обыденным делом — ежедневно эти скандально известные персоны соревнуются в острословии.

Еще накануне Собчак поразила подписчиков в Instagram откровенным видео, на котором она выныривает из воды, при этом нижняя часть купальника частично обнажает ее ягодицы. Такой своеобразный «привет» она отправила именно Шнуру, видимо, демонстрируя таким образом все, что о нем думает. На это рок-музыкант ответил ей, что она стремится быть всегда «затычкой в бочке».

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Но и на следующий день Сергей не угомонился, продолжив тему пятой точки Ксении, охарактеризовав ее как «не первой свежести». «Проехался» он и по полоске, которая всегда выдает, в каком именно нижнем белье загорал человек.

Собчак же попыталась парировать тем, что ее оппоненту повсюду мерещиться эта часть тела, посоветовала обратиться к врачу, а также предложила собрать для лечения деньги.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак со своим возлюбленным Константином Богомоловым «зажгли» на яхте под песни Глюкозы и Ваенги.

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