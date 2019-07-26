Фото: поклонники высоко оценили фигуру Валерии в легкомысленном халатике

Певица Валерия порадовала поклонников фотографией из гримерки фестиваля «Жара». Супруга Иосифа Пригожина предстала на снимке в легкомысленном шелковом халатике. Валерия изящно подогнула стройные ноги, а под снимком написала:
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«В гримерке. Готовимся к следующему выходу. Эммусик @emmasalimova, твой подарок пляжа не дождался — очень пригодился прямо сейчас»;
«Ты сексуально выглядишь, фигура супер!»
«Восхищаюсь нашими звездами, которые не только счастливые мамы, но и безумно красивые женщины! Нам, наблюдающим вас по телевидению, есть к чему стремиться»
«Сексуальная женщина»
«А ваш бесподобный халатик с перламутровыми пуговками», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия и Иосиф Пригожин троллят друг друга в сети.