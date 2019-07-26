Фото: поклонники высоко оценили фигуру Валерии в легкомысленном халатике

, 5:07 Фото 172

Супруга Иосифа Пригожина разместила фотографию из гримерки перед выходом на сцену фестиваля «Жара».

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Фото, видео : Instagram @valeriya

Певица Валерия порадовала поклонников фотографией из гримерки фестиваля «Жара». Супруга Иосифа Пригожина предстала на снимке в легкомысленном шелковом халатике. Валерия изящно подогнула стройные ноги, а под снимком написала:

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«В гримерке. Готовимся к следующему выходу. Эммусик @emmasalimova, твой подарок пляжа не дождался — очень пригодился прямо сейчас»;

Instagram @valeriya
 
По всей вероятности, серебристый халатик Валерии подарил певец Эмин.
 
Поклонники наперебой стали расхваливать точеную фигурку звезды.

«Ты сексуально выглядишь, фигура супер!»

«Восхищаюсь нашими звездами, которые не только счастливые мамы, но и безумно красивые женщины! Нам, наблюдающим вас по телевидению, есть к чему стремиться»

«Сексуальная женщина»

«А ваш бесподобный халатик с перламутровыми пуговками», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия и Иосиф Пригожин троллят друг друга в сети.

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