Певица Алена Свиридова имеет «большие претензии» к официальному браку. Об этом она рассказала в своей книге «Счастье без правил», пишет издание Teleprogramma.Pro.

Артистка была замужем дважды. Первый ее супруг — Сергей Свиридов — был одновременно и первым мужчиной в жизни певицы. Второй раз Алена Свиридова вышла замуж за сотрудника посольства Генри Пикока, однако брак тоже не удался, и через некоторое время пара распалась. На данный момент артистка уже продолжительное время встречается с бизнесменом Давидом Варданяном, но в ЗАГС больше не торопится.

«Ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло. В принципе, к браку у меня большие претензии», — цитирует издание Свиридову.

Также певица является одной из немногих, кто честно признается, что совершенно не знает рецептов семейного счастья и ей нечем поделиться с другими женщинами.

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