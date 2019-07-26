Один человек погиб и десять пострадали в результате столкновения автокрана и трех пассажирских автобусов в Челябинске. Авария произошлав субботу, 26 июля, на улице Дзержинского в Ленинском районе.

По сообщениям очевидцев в сети, за секунды до столкновения автокран насмерть сбил пешехода и после этого протаранил ПАЗики на остановке.

«В 9.22 (7.22 по московскому времени — Прим. ред.) 26 июля в Челябинске на пересечении улиц Дзержинского и Вагнера произошло столкновение трех маршрутных автобусов ПАЗ и крана (предварительно у крана отказали тормоза)», — говорится в сообщении местного главка МВД.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Информация о погибших и госпитализированных уточняется. По предварительным данным, в больницу с места происшествия отправили трех человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус врезался в иномарку в Петербурге, есть погибшие.