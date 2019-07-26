Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге воровал у бомжей

, 11:49 Видео 113

Задержанный уроженец Киргизии неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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Фото, видео : 5-tv.ru, СК РФ, www.globallookpress.com

Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге, предположительно, воровал у бомжей. Задержанный ранее судимый житель Киргизии неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Один из бездомных заявил в полицию о том, что Даврон М. обокрал его на 160 рублей и пачку сигарет.

С убитой Еленой Григорьевой подозреваемый был знаком еще до того, как совершил против нее преступление.

«На данный момент следствием получены доказательства, что убийство совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, ЛГБТ-активистка вела асоциальный образ жизни и частенько выпивала в компании бомжей, в том числе и с предполагаемым убийцей.

41-летняя Елена Григорьева была убита в ночь с 20-го на 21 июля. Ее тело с восемью ножевыми ранениями обнаружили возле ее дома. Незадолго до смерти женщина разместила на своей странице в Facebook текст о гомофобном движении «Пила». Отмечается, что ЛГБТ-активистка числилась в списке его потенциальных жертв. Представители гей-движения направили в СК просьбу о проверке причастности «Пилы» к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жестокую расправу над рэпером-геем учинили в Пуэрто-Рико.

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