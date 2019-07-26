«Зато ноги длинные!» Юзеры подбодрили погрустневшую жену Мартиросяна — фо

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Супруга резидента Comedy Club посетовала на то, что отпуск приблизился к завершению.

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Фото, видео : Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанна — опубликовала в Instagram фотографию, на которой сидит с грустным видом. Как стало понятно из публикации, настроение Жанне подпортило слишком стремительное завершение отпуска.

«Отдых на побережье закончился. Я на мели», — написала она.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Подписчики жены Мартиросяна в ответ начали подбадривать Жанну комплиментами. Особенно много их оказалось по поводу красоты ног.

«Какая женщина! Какая фигура! Ах, эти ножки», — прокомментировал один из них.

«На вас можно смотреть бесконечно», — признался другой.

«Зато ноги длинные!» — отметил еще один пользователь, на что Жанна ответила благодарностью.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга резидента Comedy Club нарядилась женщиной-кошкой.

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