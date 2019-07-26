Супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанна — опубликовала в Instagram фотографию, на которой сидит с грустным видом. Как стало понятно из публикации, настроение Жанне подпортило слишком стремительное завершение отпуска.
«Отдых на побережье закончился. Я на мели», — написала она.
Подписчики жены Мартиросяна в ответ начали подбадривать Жанну комплиментами. Особенно много их оказалось по поводу красоты ног.
«Какая женщина! Какая фигура! Ах, эти ножки», — прокомментировал один из них.
«На вас можно смотреть бесконечно», — признался другой.
«Зато ноги длинные!» — отметил еще один пользователь, на что Жанна ответила благодарностью.
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