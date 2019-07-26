Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Петербурге уроженец киргизского города Кара-Суу Даврон М. утверждает, что ничего не знает о произошедшем. По словам 38-летнего мужчины, он готов лично привести в суд того, кто расправился с его знакомой.

«Не знаю, вот это я не знаю! Если б знал, я б сказал! Я бы сам привез бы его сюда! Реально она хорошая девушка была, очень!» — сказал Даврон М.

Мужчина признается, что с Еленой Григорьевой они беседовали только о жизни. ЛГБТ-активистка ему рассказывала исторические факты, которые интересовали жителя Киргизии.

«Разговаривали только о жизни. Мы сидели, она разговорчивая очень была. Исторические [факты — Прим.ред.] всякие рассказывала. Мне это интересно было очень. Дома у нее ни разу не был, а в районе редко бываю», — вспоминает Даврон М.

Приятель убитой, говоря о том, что стал подозреваемым по делу об убийстве своей знакомой, назвал всю ситуацию бредом.

«Это бред какой-то. Я ей даже грубого ничего не говорил. Мы всегда добродушно разговаривали», — заключил Даврон М.

В ближайшее время в Московском районном суде Петербурга мужчине должны избрать меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге воровал у бомжей.