Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов из-за нарушения правил вещания на территории Соединенного Королевства. В декабре 2018 года были обнародованы результаты расследования Ofcom, в ходе которого было установлено, что российское СМИ не сохранило «должную беспристрастность» в семи выпусках программ, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

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В опубликованном на сайте британского регулятора сообщении говорится, что RT в своих передачах застрагивал вопросы, вызывающие политические разногласия. В частности, на канале освещалась ситуация в Сирии и обсуждалась реакция британского правительства на отравление Сергея Скрипаля.

RT выразил возмущение решением британского органа, который назначил штраф, не дождавшись решения суда — слушание по делу назначено на конец 2019 года. На официальном сайте телеканала опубликовано заявление, в котором отмечается, что правомерность претензий Ofcom к RT будет установлена в ходе судебного заседания.

« При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности », — подчеркнули в RT.

Речь идет об инциденте 2016 года, когда Club TV Limited был оштрафован на 65 тысяч фунтов стерлингов за содержащиеся в программе высказывания о еврейском народе, которые можно истолковать как распространение антисемитизма и пропаганду нетерпимости. Также имеется в виду штраф в размере 75 тысяч фунтов стерлингов, предъявленный Mohiuddin Digital Television Limited за недвусмысленные заявления, которые можно оценить как проявление антисемитизма и разжигание ненависти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор обнаружил в материалах британской корпорации «Би-би-си» запрещенный российским законодательством контент, в частности, высказывания террористов.