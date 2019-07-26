Опубликованы фото жестоко убитой в Раменском молодой женщины

5-tv.ru публикует фотографии молодой женщины, которая была убита на детской площадке средь бела дня в четверг, 25 июля, в подмосковном городе Раменское. Снимки Натальи Б. разместила в соцсетях одна из ее близких подруг.

По предварительным данным, 25-летняя женщина была убита знакомым на почве ревности. Когда между ними вспыхнул конфликт, мужчина достал из автомобиля нож и нанес ей ранения. Преступление произошло прямо на глазах у ребенка потерпевшей. Подозреваемый в убийстве задержан. С ним работают следователи. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия. Возбуждено уголовное дело.

Как, в свою очередь, сообщает KP.RU, ребенка убитой увезли с места происшествия в одно из медучреждений. Сейчас девочка находится в больнице под присмотром родной тети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента задержания подозреваемого в убийстве.