Опубликованы фото жестоко убитой в Раменском молодой женщины

, 16:59 Фото 353

Трагедия произошла на детской площадке в подмосковном городе днем в четверг, 25 июля. Предположительно, женщину убил знакомый, нанеся ей ножевое ранение.

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Фото, видео : ВКонтакте @Алёна Болдина, @olyailina91

5-tv.ru публикует фотографии молодой женщины, которая была убита на детской площадке средь бела дня в четверг, 25 июля, в подмосковном городе Раменское. Снимки Натальи Б. разместила в соцсетях одна из ее близких подруг.

По предварительным данным, 25-летняя женщина была убита знакомым на почве ревности. Когда между ними вспыхнул конфликт, мужчина достал из автомобиля нож и нанес ей ранения. Преступление произошло прямо на глазах у ребенка потерпевшей. Подозреваемый в убийстве задержан. С ним работают следователи. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия. Возбуждено уголовное дело.

Как, в свою очередь, сообщает KP.RU, ребенка убитой увезли с места происшествия в одно из медучреждений. Сейчас девочка находится в больнице под присмотром родной тети.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента задержания подозреваемого в убийстве.

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