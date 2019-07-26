«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»

Поклонники из разных уголков планеты с нетерпением ждут выхода кинокартины «Терминатор: темные судьбы». Мировая премьера фильма назначена на 23 октября 2019 года, на российские экраны лента выйдет 31 октября.
Накануне выхода кинокартины газета Metro встретилась с Арнольдом Шварценеггером и задала несколько вопросов о работе над кинолентой. Беседа состоялась во время фестиваля Comic Con в Сан-Диего.
Говоря о сюжете фильма, 71-летний актер отметил, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов. Шварценеггер признался, что сценарий, созданный совместно с Джемсом Кемэроном, даже ему самому было нелегко расшифровать.
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К моменту съемок новой части фильма многие актеры уже постарели. Шварценеггеру — 71, Линде Хэмилтон — 62, однако, по словам актера, возрастные изменения не касаются их героев. Они наполнены той же силой и энергией, что и прежде.
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Актер признался, что хорошо себя чувствует, даже несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сердце. Он не хотел «ставить на чашу весов здоровье, работу и спорт» и, к счастью, ему не пришлось утруждать себя сложным выбором — Шварценеггер смог быстро вернуться в строй.
За свою жизнь Арнольд не только играл в фильмах. Он занимался бодибилдингом, продвигал спорт, баллотировался на пост губернатора Калифорнии и был избран на эту должность в октябре 2003 года. Сейчас Шварценеггер увлечен новыми проектами.
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«Терминатор» — американский фантастический фильм 1984 года режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета кинокартины противостояние солдата и робота-терминатора, роль которого исполняет Арнольд Шварцнеггер. После выхода киноленты фраза «I’ll be back» (Я вернусь) вошла в число самых известных киноцитат. «Терминатор: Темные судьбы» — седьмая часть легендарного боевика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин после года отношений вышла замуж за актера Криса Пратта.