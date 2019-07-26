«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»

Поклонники из разных уголков планеты с нетерпением ждут выхода кинокартины «Терминатор: темные судьбы». Мировая премьера фильма назначена на 23 октября 2019 года, на российские экраны лента выйдет 31 октября.

Накануне выхода кинокартины газета Metro встретилась с Арнольдом Шварценеггером и задала несколько вопросов о работе над кинолентой. Беседа состоялась во время фестиваля Comic Con в Сан-Диего.

Говоря о сюжете фильма, 71-летний актер отметил, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов. Шварценеггер признался, что сценарий, созданный совместно с Джемсом Кемэроном, даже ему самому было нелегко расшифровать.

« Но мы не хотим раньше времени раскрывать, что ждет зрителей. Большой ошибкой продюсеров последнего фильма про Терминатора было раньше времени намекнуть на то, что Джон Коннор станет злодеем. В результате не получилось должного эффекта. На этот раз мы будем осторожнее », — рассказал кинозвезда.

К моменту съемок новой части фильма многие актеры уже постарели. Шварценеггеру — 71, Линде Хэмилтон — 62, однако, по словам актера, возрастные изменения не касаются их героев. Они наполнены той же силой и энергией, что и прежде.

« Неважно, насколько мы постарели — наши герои бессмертны. Как актер, я обладаю той же силой и энергией, что и прежде. Мои волосы могут поседеть, но мой герой все так же жутко сквернословит и обладает несвежим дыханием. Важные изменения происходят внутри, а не снаружи », — подчеркнул звезда «Терминатора».

Актер признался, что хорошо себя чувствует, даже несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сердце. Он не хотел «ставить на чашу весов здоровье, работу и спорт» и, к счастью, ему не пришлось утруждать себя сложным выбором — Шварценеггер смог быстро вернуться в строй.

За свою жизнь Арнольд не только играл в фильмах. Он занимался бодибилдингом, продвигал спорт, баллотировался на пост губернатора Калифорнии и был избран на эту должность в октябре 2003 года. Сейчас Шварценеггер увлечен новыми проектами.

« Сейчас я использую весь свой опыт, чтобы заниматься защитой окружающей среды, создавать чистую и зеленую энергию будущего. Также я разрабатываю школьные программы, по которым дети, чьи родители не уделяют им много внимания, могут оставаться в школах после уроков и делать домашнюю работу, вместо того чтобы попадать в криминальные банды <.> Один из моих новых проектов — фестиваль Arnold Sports <.> Его цель — популяция спорта и здорового образа жизни среди молодежи », — рассказал актер.

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«Терминатор» — американский фантастический фильм 1984 года режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета кинокартины противостояние солдата и робота-терминатора, роль которого исполняет Арнольд Шварцнеггер. После выхода киноленты фраза «I’ll be back» (Я вернусь) вошла в число самых известных киноцитат. «Терминатор: Темные судьбы» — седьмая часть легендарного боевика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин после года отношений вышла замуж за актера Криса Пратта.