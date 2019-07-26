«Мой герой все так же жутко сквернословит»: Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе»

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Знаменитый актер дал интервью, в котором рассказал, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов в новой кинокартине.

Фото : www.globallookpress.com / © Kerry Brown

Поклонники из разных уголков планеты с нетерпением ждут выхода кинокартины «Терминатор: темные судьбы». Мировая премьера фильма назначена на 23 октября 2019 года, на российские экраны лента выйдет 31 октября.

Накануне выхода кинокартины газета Metro встретилась с Арнольдом Шварценеггером и задала несколько вопросов о работе над кинолентой. Беседа состоялась во время фестиваля Comic Con в Сан-Диего.

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Говоря о сюжете фильма, 71-летний актер отметил, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов. Шварценеггер признался, что сценарий, созданный совместно с Джемсом Кемэроном, даже ему самому было нелегко расшифровать.

«Но мы не хотим раньше времени раскрывать, что ждет зрителей. Большой ошибкой продюсеров последнего фильма про Терминатора было раньше времени намекнуть на то, что Джон Коннор станет злодеем. В результате не получилось должного эффекта. На этот раз мы будем осторожнее», — рассказал кинозвезда.

К моменту съемок новой части фильма многие актеры уже постарели. Шварценеггеру — 71, Линде Хэмилтон — 62, однако, по словам актера, возрастные изменения не касаются их героев. Они наполнены той же силой и энергией, что и прежде.

«Неважно, насколько мы постарели — наши герои бессмертны. Как актер, я обладаю той же силой и энергией, что и прежде. Мои волосы могут поседеть, но мой герой все так же жутко сквернословит и обладает несвежим дыханием. Важные изменения происходят внутри, а не снаружи», — подчеркнул звезда «Терминатора».

Актер признался, что хорошо себя чувствует, даже несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сердце. Он не хотел «ставить на чашу весов здоровье, работу и спорт» и, к счастью, ему не пришлось утруждать себя сложным выбором — Шварценеггер смог быстро вернуться в строй.

За свою жизнь Арнольд не только играл в фильмах. Он занимался бодибилдингом, продвигал спорт, баллотировался на пост губернатора Калифорнии и был избран на эту должность в октябре 2003 года. Сейчас Шварценеггер увлечен новыми проектами.

«Сейчас я использую весь свой опыт, чтобы заниматься защитой окружающей среды, создавать чистую и зеленую энергию будущего. Также я разрабатываю школьные программы, по которым дети, чьи родители не уделяют им много внимания, могут оставаться в школах после уроков и делать домашнюю работу, вместо того чтобы попадать в криминальные банды <.> Один из моих новых проектов — фестиваль Arnold Sports <.> Его цель — популяция спорта и здорового образа жизни среди молодежи», — рассказал актер.

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«Терминатор» — американский фантастический фильм 1984 года режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета кинокартины противостояние солдата и робота-терминатора, роль которого исполняет Арнольд Шварцнеггер. После выхода киноленты фраза «I’ll be back» (Я вернусь) вошла в число самых известных киноцитат. «Терминатор: Темные судьбы» — седьмая часть легендарного боевика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин после года отношений вышла замуж за актера Криса Пратта.

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