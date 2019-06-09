Дочь Шварценеггера вышла замуж за звезду «Стражей Галактики»

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин после года отношений вышла замуж за актера Криса Пратта. Свадьба 29-летней писательницы и звезды «Стражей Галактики» состоялась 8 июня на роскошном ранчо Сан-Исидро в Монтесито с видом на Тихий океан, сообщает NEWS.ru.

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Издание отмечает, что на торжественную церемонию невеста прибыла под руку со своим знаменитым отцом.

Twitter @MyFuckingRob

«Русская Кардашьян» затмила Rolls-Royce грудью в прозрачном топе — фото

Кэтрин Шварценеггер была одета в белое свадебное платье без бретелей с элегантной вуалью и длинным шлейфом. Подружки невесты пришли на свадьбу в розовых платьях в пол с глубоким вырезом.

Twitter @ettodaystar

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Кроме «Терминатора», среди гостей на свадьбе были замечены мать невесты Мария Шрайвер и шестилетний сын Криса Пратта от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умельцы «переделали» Шварценеггера в Сталлоне в «Терминаторе-2».