Добрая весть: Певица Согдиана стала мамой в третий раз

Певица Согдиана стала мамой в третий раз. Об этом радостном событии она рассказала в своем Instagram. Артистка опубликовала фото новорожденного. На снимке многодетная мама держит крохотные ножки в руках.

«С появлением тебя, мой родной! 3650 кг самой безграничной любви!» — написала артистка.

Instagram @sogdianamusic