Добрая весть: Певица Согдиана стала мамой в третий раз

, 21:15 Фото 48

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @sogdianamusic

Певица Согдиана стала мамой в третий раз. Об этом радостном событии она рассказала в своем Instagram. Артистка опубликовала фото новорожденного. На снимке многодетная мама держит крохотные ножки в руках.

«С появлением тебя, мой родной! 3650 кг самой безграничной любви!» — написала артистка.

Instagram @sogdianamusic

Однако знаменитость не уточнила пол малыша, но поклонники из подписи к фотографии решили, что певица вновь родила сына:

«С рождением богатыря!»

«Поздравляю! Пускай растет большим и сильным! Мамин защитник!»

«Поздравляю с рождением крепыша», — написали фолловеры.

Не так давно Согдиана говорила, что не хочет рожать третьего ребенка заграницей. Она посчитала, что переезды и перелеты могут негативно сказаться на малыше в утробе. Третий ребенок появился на свет в Москве.

Со своим третьим супругом Максимом артистка сыграли тайную свадьбу в прошлом году. У певицы уже есть двое сыновей от двух предыдущих браков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева получила звание «Мама года» спустя три месяца после родов.

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