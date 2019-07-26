Добрая весть: Певица Согдиана стала мамой в третий раз

Певица Согдиана стала мамой в третий раз. Об этом радостном событии она рассказала в своем Instagram. Артистка опубликовала фото новорожденного. На снимке многодетная мама держит крохотные ножки в руках.
«С появлением тебя, мой родной! 3650 кг самой безграничной любви!» — написала артистка.
Однако знаменитость не уточнила пол малыша, но поклонники из подписи к фотографии решили, что певица вновь родила сына:
«С рождением богатыря!»
«Поздравляю! Пускай растет большим и сильным! Мамин защитник!»
«Поздравляю с рождением крепыша», — написали фолловеры.
Не так давно Согдиана говорила, что не хочет рожать третьего ребенка заграницей. Она посчитала, что переезды и перелеты могут негативно сказаться на малыше в утробе. Третий ребенок появился на свет в Москве.
Со своим третьим супругом Максимом артистка сыграли тайную свадьбу в прошлом году. У певицы уже есть двое сыновей от двух предыдущих браков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева получила звание «Мама года» спустя три месяца после родов.