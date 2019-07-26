Тело мужчины с пришитой женской головой обнаружили в США (18+)

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Родственники умерших планируют подать в суд на Центр биологических ресурсов Аризоны за осквернение тел скончавшихся.

Фото : 5-tv.ru, ren.tv

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины с пришитой женской головой в Центре биологических ресурсов в Аризоне, сообщает Mirror. 

Представители правоохранительных органов во время обыска также нашли контейнеры, заполненные отрезанными головами, ногами и гениталиями. Как пояснили сотрудники учреждения, тела им были нужны для «научных целей».

Обыск ФБР состоялся еще в 2015 году, однако информация о жутких находках появилась только 25 июля 2019 года. Родственники умерших, к которым обращались специалисты Центра, хотят подать в суд на организацию за осквернение тел умерших.

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Центр биологических ресурсов в Аризоне является частной компанией. Сейчас организация закрыта, а владельца приговорили в 2015 году к лишению свободы сроком на один год за ведение незаконного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru показывал, как петербурженка, похоронившая дочь в кустах, выносит из квартиры тело.

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