Тело мужчины с пришитой женской головой обнаружили в США (18+)

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины с пришитой женской головой в Центре биологических ресурсов в Аризоне, сообщает Mirror.

Представители правоохранительных органов во время обыска также нашли контейнеры, заполненные отрезанными головами, ногами и гениталиями. Как пояснили сотрудники учреждения, тела им были нужны для «научных целей».

Обыск ФБР состоялся еще в 2015 году, однако информация о жутких находках появилась только 25 июля 2019 года. Родственники умерших, к которым обращались специалисты Центра, хотят подать в суд на организацию за осквернение тел умерших.

Пользователи сравнили Илью Соболева на фото с женой с Алексеем Паниным

Центр биологических ресурсов в Аризоне является частной компанией. Сейчас организация закрыта, а владельца приговорили в 2015 году к лишению свободы сроком на один год за ведение незаконного бизнеса.

Ранее 5-tv.ru показывал, как петербурженка, похоронившая дочь в кустах, выносит из квартиры тело.