«От Петровича?» 72-летнюю Елену Преснякову рассмешил вопрос о родах

Елена Преснякова сообщила, что не намерена снова заводить детей. Сейчас певице 72 года, но, по словам врачей, ее здоровье позволяет ей стать матерью еще раз.

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Артистка уже много лет замужем за коллегой по цеху — Владимиром Пресняковым-старшим. У пары есть сын — Владимир Пресняков-младший. Это единственный ребенок и заводить второго супруги не намерены.

«От кого рожать? От Петровича? Нет-нет-нет! Лучше будем ждать еще внуков. Хотя организм у меня в целом нормальный. Когда я проверялась, то врачи сказали, что кости у меня хорошие», — цитирует рассмеявшуюся от этого вопроса Елену Преснякову Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Преснякова-младшего — Наталья Подольская — неудачно потянула спину во время игры с сыном.