«От Петровича?» 72-летнюю Елену Преснякову рассмешил вопрос о родах

, 9:13 86

Артистка не думает о новых наследниках несмотря на то, что состояние здоровье позволяет ей стать матерью еще раз.

Фото : РИА Новости / Владимир Федоренко

Елена Преснякова сообщила, что не намерена снова заводить детей. Сейчас певице 72 года, но, по словам врачей, ее здоровье позволяет ей стать матерью еще раз.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Артистка уже много лет замужем за коллегой по цеху — Владимиром Пресняковым-старшим. У пары есть сын — Владимир Пресняков-младший. Это единственный ребенок и заводить второго супруги не намерены.

«От кого рожать? От Петровича? Нет-нет-нет! Лучше будем ждать еще внуков. Хотя организм у меня в целом нормальный. Когда я проверялась, то врачи сказали, что кости у меня хорошие», — цитирует рассмеявшуюся от этого вопроса Елену Преснякову Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Преснякова-младшего — Наталья Подольская — неудачно потянула спину во время игры с сыном.

Читайте также

+26° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

9:27
Почему жители Германии захотели сближения с Россией
9:13
«От Петровича?» 72-летнюю Елену Преснякову рассмешил вопрос о родах
8:46
Видео: Ресторатор анонсировал открытые баттлы Versus Playoff
8:37
Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки — видео
8:27
«Нанял детектива»: писатель Эдуард Успенский тайно следил за бывшей женой
8:16
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Сейчас читают

Лайфхак от Берковой: как отказать женщине в сексе и не стать жертвой ее мести
«Море крови»: Анита Цой рассказала о травме и показала изуродованный палец
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги