Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

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Правоохранительные органы пока не подтвердили сообщение о задержании незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы.

Фото : © РИА Новости / Илья Питалев

Пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов в субботу, 27 июля, сообщил о его задержании на въезде в Москву, сообщают Iz.ru.

Отмечается, что представители правоохранительных органов пока не подтвердили эту информацию. Ранее стало известно о задержании снятых с выборов в Мосгордуму Ивана Жданова и Ильи Яшина.

Накануне управление МВД по Москве предупредило жителей и гостей столицы о том, что митинг, запланированный на 27 июля на Тверской улице не был согласован. Правоохранители рекомендовали гражданам воздержаться от посещения мероприятия и участия в нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали незарегистрированного кандидата Соболь.

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