Представитель Дмитрия Гудкова сообщил о его задержании

Пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов в субботу, 27 июля, сообщил о его задержании на въезде в Москву, сообщают Iz.ru.

Отмечается, что представители правоохранительных органов пока не подтвердили эту информацию. Ранее стало известно о задержании снятых с выборов в Мосгордуму Ивана Жданова и Ильи Яшина.

Накануне управление МВД по Москве предупредило жителей и гостей столицы о том, что митинг, запланированный на 27 июля на Тверской улице не был согласован. Правоохранители рекомендовали гражданам воздержаться от посещения мероприятия и участия в нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали незарегистрированного кандидата Соболь.