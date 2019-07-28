«Уморил!» Май Абрикосов позабавил фанатов «состарившимся» фото

Экс-звезда «Дома-2» — Май Абрикосов — разместил в Instagram фото, применив «состаривающие» фильтры. Бывший секс-символ телестройки Роман Тертишный (настоящее имя шоумена — Прим. ред.) «превратился» в свои 37 лет в грустного пожилого человека с седой бородой. Публикацию знаменитость сопроводил ироничным текстом, где собрал все слухи, которые ходили вокруг его персоны. Однако некоторые фанаты восприняли слова Абрикосова всерьез.
«Как же я постарел… Это от работы в колхозе, наверное. Зубы вставные выпали последние, сгнили, денег на одежду нет. Скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости. Кабачок запеку в печи, выпью самогона на завалинке и спать пойду в землянку, один в холодной постели», — жалуется подписчикам Роман Тертишный.
Поклонники в ответ отметили отличное чувство юмора Абрикосова.
«У тебя потрясающее чувство юмора. Очень яркая и нетривиальная личность!»
«Юморист. Главное, что в душе всегда шишнадцать. Что было — то было, что будет — то будет. Живем здесь и сейчас»;
«Рома уморил!» — пишут фанаты.
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Роман Тертишный решил «добить» своих подписчиков и продолжил шутить.
«Мне бы канал на Ютубе завести, да времени нет — кресты на заборах устанавливаю, ведь как известно во всем виновато колдовство. Я еще, когда в доме своей покойной бабушки жил, то крыша у меня поехала, фляга протекла и кукушка сбилась. К слову сказать, сидя здесь, в забытье, без работы и без реализации, размышляю о религии, ударился в нее», — написал Абрикосов под фотографией.
Многие фанаты восприняли пост звезды всерьез и начали наставлять Тертишного на путь истинный.
«Вот уж чего не понимаю и не пойму никогда: зачем молодому мужчине „ударяться“ в религию?! Это всего лишь отмазка. Работы нет?! Работа есть всегда! Желания нет! Легче быть ханыриком!» — заявил фолловер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники с трудом узнали на фото постаревшего Мая Абрикосова.