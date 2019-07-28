«Уморил!» Май Абрикосов позабавил фанатов «состарившимся» фото

, 0:22 Фото 70

Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, собрал все слухи, которые ходили вокруг его персоны, и в ироничной манере ответил злопыхателям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @tertishnyi_official

Экс-звезда «Дома-2» — Май Абрикосов — разместил в Instagram фото, применив «состаривающие» фильтры. Бывший секс-символ телестройки Роман Тертишный (настоящее имя шоумена — Прим. ред.) «превратился» в свои 37 лет в грустного пожилого человека с седой бородой. Публикацию знаменитость сопроводил ироничным текстом, где собрал все слухи, которые ходили вокруг его персоны. Однако некоторые фанаты восприняли слова Абрикосова всерьез.

«Как же я постарел… Это от работы в колхозе, наверное. Зубы вставные выпали последние, сгнили, денег на одежду нет. Скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости. Кабачок запеку в печи, выпью самогона на завалинке и спать пойду в землянку, один в холодной постели», — жалуется подписчикам Роман Тертишный.

Instagram @tertishnyi_official

Поклонники в ответ отметили отличное чувство юмора Абрикосова.

«У тебя потрясающее чувство юмора. Очень яркая и нетривиальная личность!»

«Юморист. Главное, что в душе всегда шишнадцать. Что было — то было, что будет — то будет. Живем здесь и сейчас»;

«Рома уморил!» — пишут фанаты.

«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря

Роман Тертишный решил «добить» своих подписчиков и продолжил шутить.

«Мне бы канал на Ютубе завести, да времени нет — кресты на заборах устанавливаю, ведь как известно во всем виновато колдовство. Я еще, когда в доме своей покойной бабушки жил, то крыша у меня поехала, фляга протекла и кукушка сбилась. К слову сказать, сидя здесь, в забытье, без работы и без реализации, размышляю о религии, ударился в нее», — написал Абрикосов под фотографией.

Многие фанаты восприняли пост звезды всерьез и начали наставлять Тертишного на путь истинный.

«Вот уж чего не понимаю и не пойму никогда: зачем молодому мужчине „ударяться“ в религию?! Это всего лишь отмазка. Работы нет?! Работа есть всегда! Желания нет! Легче быть ханыриком!» — заявил фолловер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники с трудом узнали на фото постаревшего Мая Абрикосова.

Читайте также

+22° Днём +25°
Ночью +10°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Последние новости

0:35
Вылета из Петербурга в Симферополь ожидают более 400 человек
0:22
«Уморил!» Май Абрикосов позабавил фанатов «состарившимся» фото
0:01
28 июля 998 года Князь Владимир крестил Русь
23:55
Самолет, летевший из Анапы в Санкт-Петербург, совершил посадку во «Внуково»
23:39
Американский сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
23:22
«Поймала ядовитую рыбу»: Эвелина Бледанс похвасталась поклонникам уловом

Сейчас читают

«Выйдешь — заберешь»: Жена Мамаева рассказала, почему продает его Mercedes
«Богиня!»: Нюша опубликовала фото в элегантном купальнике на фоне моря
«Мультик!»: пользователи умилились годовалому внуку Юдашкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги