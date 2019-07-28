«Уморил!» Май Абрикосов позабавил фанатов «состарившимся» фото

Экс-звезда «Дома-2» — Май Абрикосов — разместил в Instagram фото, применив «состаривающие» фильтры. Бывший секс-символ телестройки Роман Тертишный (настоящее имя шоумена — Прим. ред.) «превратился» в свои 37 лет в грустного пожилого человека с седой бородой. Публикацию знаменитость сопроводил ироничным текстом, где собрал все слухи, которые ходили вокруг его персоны. Однако некоторые фанаты восприняли слова Абрикосова всерьез.

«Как же я постарел… Это от работы в колхозе, наверное. Зубы вставные выпали последние, сгнили, денег на одежду нет. Скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости. Кабачок запеку в печи, выпью самогона на завалинке и спать пойду в землянку, один в холодной постели», — жалуется подписчикам Роман Тертишный.

Instagram @tertishnyi_official