«Отличный результат!» Борис Грачевский похвастался крупным уловом — фото

, 6:53 Фото 233

Худрук «Ералаша» ездил на рыбалку с друзьями и любимой супругой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @boris_grachevsky_

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Подмосковье. Знаменитость в компании друзей проводит выходные с удочкой на берегу реки. Как настоящий рыбак, Грачевский захотел похвастаться своим уловом.

«Прекрасная рыбалка с друзьями! Горжусь личным уловом: осетр — 5 килограмм, сом — 2 килограмма, карп — 1,5 килограмма и линь!» — отчитался он.

Борис Грачевский не забыл похвалить любимую супругу Екатерину Белоцерковскую.

«Катя молодец! Крупный линь!» — рассказал об успехах жены худрук «Ералаша».

Instagram @boris_grachevsky_

Поклонники звездной пары оценили общий улов и красивые кадры с рыбалки.

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

«Здорово! Молодцы!»

«Ловись рыбка большая и малая. Поймалась! Да еще какая! Да и не одна!»

«Тоже хочу на такую рыбалку. Молодцы!»

«Что насчет ухи? С хорошим уловом!»

«Отличный результат!» — написали фолловеры.

70-летний Борис Грачевский часто путешествует и отдыхает в компании любимой супруги. Недавно режиссер рассказал, что именно молодая жена Екатерина помогла ему справиться с онкологическим заболеванием. Девушка во всем помогала Грачевскому и постоянно говорила: «Даже не думай умирать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский обратился к врачам после падения на даче.

Читайте также

+21° Днём +24°
Ночью +12°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей

Последние новости

8:15
День памяти мучеников Кирика и Иулитты: что можно и что нельзя делать 28 июля
8:04
Гитару с автографами The Doors купили за 950 тысяч рублей
7:53
Фото: на ком женился 26-летний внук Грейс Келли
7:41
Ученые назвали способ замедлить старение мозга
7:31
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр
7:13
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке

Сейчас читают

Гороскоп на 28 июля: Раки, остерегайтесь недоброжелателей
60-летняя Мадонна чувственно обняла молодого танцора на репетиции — фото
Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги