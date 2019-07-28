Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Подмосковье. Знаменитость в компании друзей проводит выходные с удочкой на берегу реки. Как настоящий рыбак, Грачевский захотел похвастаться своим уловом.

«Прекрасная рыбалка с друзьями! Горжусь личным уловом: осетр — 5 килограмм, сом — 2 килограмма, карп — 1,5 килограмма и линь!» — отчитался он.

Борис Грачевский не забыл похвалить любимую супругу Екатерину Белоцерковскую.

«Катя молодец! Крупный линь!» — рассказал об успехах жены худрук «Ералаша».

Instagram @boris_grachevsky_