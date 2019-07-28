Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Подмосковье. Знаменитость в компании друзей проводит выходные с удочкой на берегу реки. Как настоящий рыбак, Грачевский захотел похвастаться своим уловом.
«Прекрасная рыбалка с друзьями! Горжусь личным уловом: осетр — 5 килограмм, сом — 2 килограмма, карп — 1,5 килограмма и линь!» — отчитался он.
Борис Грачевский не забыл похвалить любимую супругу Екатерину Белоцерковскую.
«Катя молодец! Крупный линь!» — рассказал об успехах жены худрук «Ералаша».
Поклонники звездной пары оценили общий улов и красивые кадры с рыбалки.
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«Здорово! Молодцы!»
«Ловись рыбка большая и малая. Поймалась! Да еще какая! Да и не одна!»
«Тоже хочу на такую рыбалку. Молодцы!»
«Что насчет ухи? С хорошим уловом!»
«Отличный результат!» — написали фолловеры.
70-летний Борис Грачевский часто путешествует и отдыхает в компании любимой супруги. Недавно режиссер рассказал, что именно молодая жена Екатерина помогла ему справиться с онкологическим заболеванием. Девушка во всем помогала Грачевскому и постоянно говорила: «Даже не думай умирать».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Грачевский обратился к врачам после падения на даче.