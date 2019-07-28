День памяти мучеников Кирика и Иулитты: что можно и что нельзя делать 28 июля

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28 июля отмечается один из церковных праздников, который посвящен святым, пострадавшим за свою веру.

Фото : хризма.рф

Православные христиане в воскресенье, 28 июля, поминают мучеников Кирика и Иулитту, пострадавших за веру.

История праздника

Иулитта жила в Малой Азии в III веке — в это время начались гонения христиан, однако женщина стойко переносила все испытания судьбы и даже под страхом смерти не соглашалась принести жертву идолам.

Чтобы избежать преследований, вместе с малолетним сыном и двумя верными рабынями она оставила дом и ушла из города. Женщина скиталась по Земле под видом нищенки, но, несмотря на это, Иулитту узнали и доставили правителю Александру, который подверг ее страшным пыткам.

Ее сын — Кирик — видя страдания матери, разразился слезами. Он крикнул: «Пустите меня к маме, я христианин!», после чего правитель прогневался и швырнул ребенка с помоста на каменные ступени. В результате Кирик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и погиб. Вслед за ним из жизни ушла его мать — ее пронзили мечом.

Что можно делать в этот день

28 июля — день аскезы и самодисциплины. В этот праздник есть большой риск поддаться страстям, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов.

Можно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки. А сложные задачи лучше пока отложить.

Считается, что праздник идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно мыть окна и проветривать жилье.

Что нельзя делать в этот день

28 июля лучше воздержаться от выбора и не стараться кардинально изменить жизнь. В этот день не рекомендуется делать ремонт, поскольку, с большой вероятностью, он закончится неудачно.

Не следует взваливать на свои плечи генеральную уборку по дому и начинать новые проекты. Можно построить план своих действий, но приступить к его выполнению в будний день.

28 июля не подходит для празднования свадеб. Считается, что брачные союзы, заключенные в этот день, могут распасться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 июля отмечается еще один важный праздник — в этот день князь Владимир в 988 году крестил Русь.

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