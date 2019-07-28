Скончался журналист Владимир Кара-Мурза

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Ведущий ушел из жизни в воскресенье, 28 июля.

Фото : Twitter @vkaramurza

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза ушел из жизни. Он скончался в воскресенье, 28 июля, около восьми утра. О смерти корреспондента на своей странице Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза — российский журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения с 2007 года, он работал корреспондентом в еженедельной программе Евгения Киселева «Итоги» на РГТРК «Останкино», а после продолжил карьеру в телекомпании НТВ. Также Кара-Мурза вел программы на ТВ-6.

Twitter @vkaramurza

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого актера Рутгера Хауэра. Он скончался на 76-м году жизни у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.

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