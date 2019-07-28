«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов в числе других звезд шоу-бизнеса посетил фестиваль в Баку, где рассказал журналистам о своем здоровье и поделился подробностями личной жизни.
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Создатель группы «На-на» признался, что уже чувствует себя лучше. Пока ему приходится употреблять только протертую пищу, однако в целом здоровье удалось восстановить. По словам музыканта, в тяжелый период от него ни на шаг не отходила супруга Лидия Федосеева-Шукшина. В больнице она все время держала артиста за руку и верила, что он обязательно поправится.
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Говоря о половых контактах с супругой, продюсер отметил, что отравление жидкостью для прочистки труб «Крот» никак не сказалось на потенции.
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На «Жару» приехал Бари Алибасов — бодр, свеж и в постели еще ого-го! 💪⠀ ⠀ #zharafest #жара #фестиваль #бариалибасов
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Бари Алибасова заработал на его болезни 20 миллионов рублей и исчез.