«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

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Музыкальный продюсер рассказал о своей сексуальной жизни на фестивале в Баку.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 93

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов в числе других звезд шоу-бизнеса посетил фестиваль в Баку, где рассказал журналистам о своем здоровье и поделился подробностями личной жизни.

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Создатель группы «На-на» признался, что уже чувствует себя лучше. Пока ему приходится употреблять только протертую пищу, однако в целом здоровье удалось восстановить. По словам музыканта, в тяжелый период от него ни на шаг не отходила супруга Лидия Федосеева-Шукшина. В больнице она все время держала артиста за руку и верила, что он обязательно поправится.

«Рядом с такой женщиной как Лида Шукшина можно жить вечно. Семь дней она держала меня за руку. Врачи сказали, что он не придет в себя, если не будет чувствовать что-то живое. Семь дней она сидела с девяти утра до девяти вечера, держала меня за руку», — поделился Алибасов.

Говоря о половых контактах с супругой, продюсер отметил, что отравление жидкостью для прочистки труб «Крот» никак не сказалось на потенции.

«У меня в штанах как встало все, так и стоит, не падает. С сексом у меня никаких проблем не было никогда. <.> Про совместных детей с ней не говорили пока, но надо подумать, сейчас это модно», — цитируют Дни.ру музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Бари Алибасова заработал на его болезни 20 миллионов рублей и исчез.

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