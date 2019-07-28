Видео: В Москве нетрезвый мужчина напал на сотрудника полиции

Драка главы семейства с прохожим в Москве в субботу, 27 июля, вылилась в нападение на сотрудника полиции.

По предварительной информации, между мужчиной, гуляющим по улице на юго-западе столицы со своей семьей, и прохожим произошла драка. На место происшествия приехал наряд. Глава семейства бурно отреагировал на появление полицейских.

Видео агрессивного поведения мужчины попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно как, судя по всему, не очень трезвый представитель южных народностей России всячески осокрбляет приехавших на вызов сотрудников правоохранительных органов. Мужчина нецензурно выражается и предлагает полицейским сразиться ним «один на один» или даже «два на одного». При этом разгоряченный парами алкоголя «супермен» уверен, что он выйдет из этой потасовки победителем. Когда никто из потенциальных соперников не соглашается помериться силами с москвичем, мужчина пошел ва-банк и ударил одного из сотрудников полиции первым. Грубая выходка драчуна послужила сигналом для полицейских, в считанные секунды мужчина был повален на землю и обезврежен.

Теперь «супермену» грозит уголовное наказание.

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