Звезда «Полицейской академии» скончался за рулем мотоцикла

Канадский актер Гейб Хаут скончался в возрасте 46-ти лет. О смерти артиста в Twitter сообщил его друг и коллега Питер Кламис.
Известно, что трагедия произошла на шоссе, ведущем в Ванкувер.
Российским зрителям Гейб Хаут хорошо известен по ролям в сериале «Однажды в сказке», а также по работам в кинолентах «Оно» и «Полицейская академия». Зарубежные игроманы хорошо знают голос актера, он очень много озвучивал всевозможные видеоигры и аннимационные сериалы и фильмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного Рутгера Хауэра.