Звезда «Полицейской академии» скончался за рулем мотоцикла

Канадский актер Гейб Хаут скончался в возрасте 46-ти лет. О смерти артиста в Twitter сообщил его друг и коллега Питер Кламис.

«23 июля у моего друга Гейба Хаута произошла остановка сердца, когда он был за рулем мотоцикла, в результате чего он трагически погиб», — написал Кламис.

Известно, что трагедия произошла на шоссе, ведущем в Ванкувер.

Российским зрителям Гейб Хаут хорошо известен по ролям в сериале «Однажды в сказке», а также по работам в кинолентах «Оно» и «Полицейская академия». Зарубежные игроманы хорошо знают голос актера, он очень много озвучивал всевозможные видеоигры и аннимационные сериалы и фильмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного Рутгера Хауэра.