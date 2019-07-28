«Горжусь тобой»: Рубцова поздравила мужа с днем ВМФ, опубликовав архивный снимок

, 18:31 Фото 237

Подписчики в Instagram приняли супруга актрисы за ее отца.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда сериала «САШАТАНЯ» Валентина Рубцова трогательно поздравила мужа Артура Мартиросяна с Днем Военно-морского флота. Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию супруга, где он запечатлен в морской форме.

«Горжусь тобой, моя Любовь! С Праздником!» — написала Валентина.

Instagram @yalav

Подписчики поначалу не узнали супруга Рубцовой и подумали, что актриса опубликовала фото отца. А когда прояснили ситуацию, то присоединились к поздравлениям актрисы в комментариях:

«Валя, с праздником твоего морского волка Артура»;

«Ну и мы морского волка поздравляем»;

«Молодой красивый муж. Замечательная пара, с праздником ВМФ, у меня у сына тоже праздник», — написали фолловеры.

С Артуром Мартиросяном Валентина Рубцова познакомилась в 2001 году, через год они съехались, в 2009 году пара поженилась, а через два года у них родилась дочь София.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что 41-летняя звезда «САШАТАНЯ» впечатлила фанатов физической формой.

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