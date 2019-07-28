Стихотворная перебранка между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым продолжается вот уже почти неделю и, похоже, ни один из участников баттла уступать не собирается.

В воскресенье, 28 июля, Ксения ответила в своем Instagram на очередную порцию зарифмованных нападок Шнура. Саму себя телеведущая охарактеризовала весьма самокритично.

«Поэт ужасно хочет выпить виски, чечетку сбацать, песен покричать,

Но не судьба, он связан перепиской, письмо пришло, нельзя не отвечать

Кто пишет? Профурсетка, баба-дура, ведущая и бывшая жена.

Что пишет? Что поэт г*** Шнуров, и, кстати, даже пишет не она.

С ней рядом режиссер на режиссере, любой напишет, только помани…»

При этом свои вирши, в представлении Собчак, Шнуров сочиняет непременно в туалете ирландского паба на Финляндском вокзале. Стихотворение, записанное в виде видеообращения, стало ответом на послание, опубликованное днем ранее на странице лидера группировки «Ленинград», в котором так же преобладает «сортирная» тематика.

«Что ж поделать, вы не потопляемы,

Да, так говорится, как г***.

Как г*** вы мечетесь по проруби,

Чтоб оставить свой пахучий след…»

Заканчивается это поэтическое произведение тем же, с чего все началось — обвинением, что стихи за Собчак пишет Богомолов:

«Хватит эксплуатировать несчастного,

Константина, голодом моря.

Он поэмы строчит многочастные,

Пока вы резвитесь на морях».

Тем временем озадаченные подписчики обоих участников словесной дуэли заподозрили неладное.

«Походу Шнур крепко влюблен в Ксюшу».

«А не любовь ли это?», — пишут комментаторы.

Instagram @shnurovs

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего начался новый раунд стихотворного баттла между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым.