В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Россиянам запретят анонимно пополнять онлайн-кошельки. Изменения коснутся сервисов VK Pay, QIWI, «Яндекс. Деньги», PayPal и WebMoney.

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Пользователи больше не смогут пополнять виртуальные кошельки, внося наличные через терминалы или в салонах сотовой связи — теперь положить деньги можно только при помощи банковского счета и только после полной идентификации плательщика.

Запрет введен в соответствии с поправками в закон о национальной системе — документ был одобрен Советом Федерации 26 июля. Теперь законопроект должен быть подписан российским президентом Владимиром Путиным. Запрет вступит в силу после того, как поправки будут официально опубликованы.

Как сообщает РБК, изменения необходимы для борьбы с финансированием терроризма и наркоторговлей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России сократился уровень разрыва между богатыми и бедными.