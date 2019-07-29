29 июля в России отмечают международный день тигра

В понедельник, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Праздник был учрежден девять лет назад на саммите в Петербурге.

С 2010 года «Тигриные саммиты» ежегодно проходят именно 29 июля — на мероприятии представители стран занимаются вопросами, связанными с сохранением популяции полосатых кошачьих. Примечательно, что в России с 2000 года существует свой аналог международного праздника — День тигра на Дальнем Востоке, который отмечается в сентябре.

Традиционно 29 июля внимание уделяется не только заботам о будущих поколениях тигров, но и живущим сейчас представителям вида. Во многих зоопарках по всему миру хищников в честь праздника угощают особыми лакомствами.

К сожалению, вопрос защиты и сохранения тигриной популяции в современном мире стоит действительно остро — количество особей за последнее столетие сократилось в 25 раз, а три вида тигров были полностью уничтожены.

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