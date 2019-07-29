Пенсионерка из Башкирии не может получить льготы, так как не знает свою дату рождения

, 10:10 Эфирная новость 14

За свои 89 лет Бибикамал Гумерова день рождения не отмечала ни разу. У нее его как бы и нет. В паспорте указан только год, без числа и месяца. А в семье эту дату праздновать было не принято.

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Фото, видео : ВКонтакте @vesti_bash, 5-tv.ru

В Челябинской области разбираются в истории 90-летней пенсионерки. Родственники забрали ее из далекого села в Башкирии и оказалось, что у Бибикамал Гумеровой в документах нет ни числа, ни месяца рождения, а отмечен только год.

Выяснилось, что в этой мусульманской семье как-то было не принято отмечать день рождения. Из-за отсутствия даты, женщина не может получить положенных льгот. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков узнал все детали запутанной истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минтруд РФ озвучил размер пособия для безработных в России в 2020 году.

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