Украинский журналист «призвал» к военному вторжению в Россию

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Бывший редактор Forbes Ukraine заявил, что переброска армии необходима Незалежной для «поддержки новых демократических властей».

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Фото, видео : Serhii Hudak / www.globallookpress.com, Facebook @Максим Кухар

Бывший редактор Forbes Ukraine Максим Кухар призвал Киев «срочно» ввести войска в Россию, пишет iz.ru со ссылкой на страницу журналиста в Facebook. По мнению Кухара, переброска армии необходима Незалежной для «поддержки новых демократических властей».

«Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск», — всерьез заявил он.

Также журналист предложил «обучить» военных российским законам, чтобы они действовали на территории чужой страны «в рамках законодательства». Русскоязычные пользователи после появления такой новости высмеяли Максима Кухара и к тому же заподозрили его в употреблении наркотических веществ.

«Ребзя, а что вы там курите?» — озадачился один из пользователей Twitter.

«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол (антипсихотик — Прим.ред.)», — съязвил другой.

«Как хорошо, должно быть, жить идиотом», — не сдержался еще один юзер.

Между тем буквально несколько дней назад подобные подозрения у россиян вызвал и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в свою очередь, неожиданно поздравил жителей Незалежной с «Днем Крещения Киевской Руси-Украины».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинского лидера попросили вернуть авиасообщение с Россией.

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