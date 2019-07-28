«Завязывай с тяжелыми!»: Зеленского подняли на смех за слова о Руси-Украине

, 17:44 227

Президент Незалежной поздравил подписчиков в сети с историческим событием.

Фото : Ukrainian Presidential Press Service/ Handout via REUTERS

Тема:
Украинский кризис 86

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter опубликовал пост, в котором поздравил граждан с историческим событием.

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал Владимир Зеленский.

Twitter @ZelenskyyUa

Подписчики украинского лидера моментально отреагировали на сообщение и буквально высмеяли его в комментариях за формулировку.

«Вова, открою тебе страшную тайну — тогда не было никакой Украины. Завязывай с тяжелыми»

«Приведите исторический документ, где слово Украина присутствует в сочетании Киевская Русь -Украина, найдете только Киевскую Русь, где Русь ключевое слово»

«Вот вам историческая карта России, достаточно свежая — 1914 год. Найдите „Украину“! Хоть слово такое. Хоть где-нибудь?!»

«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он то сам знал об этом?»

«Это шо, новый номер 95-квартала? Вот бы князь Владимир офигел, узнав, что крестил какую-то „Украину“», — комментируют подписчики пост Владимира Зеленского. (Сохранены орфография и пунктуация авторов — Прим.ред.)

День крещения Руси — Государственная памятная дата Российской Федерации. Законодательно была установлена 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесенном к 988 году. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкер Лексус от лица Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала.

Тема:
Украинский кризис 86
27 июл
Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
27 июл
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
26 июл
В США одобрили задержание российского танкера в Одессе
26 июл
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду — видео
26 июл
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко — видео
25 июл
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом — видео
24 июл
Советник Зеленского рассказал о «размене» Крыма на Донбасс
23 июл
«Слуга народа» по-русски заявил о невозможности амнистии для ополченцев Донбасса
23 июл
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России — видео
22 июл
Партия Зеленского уверенно одерживает победу на выборах в Верховную Раду

Читайте также

+19° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

18:59
Публика спорит, располнела Водонаева или это силиконовые накладки — видео
18:48
Жуткие кадры гибели пилота на гонках «Московская миля» — видео
18:31
«Горжусь тобой»: Рубцова поздравила мужа с днем ВМФ, опубликовав архивный снимок
18:14
Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»
17:59
Звезда «Полицейской академии» скончался за рулем мотоцикла
17:44
«Завязывай с тяжелыми!»: Зеленского подняли на смех за слова о Руси-Украине

Сейчас читают

Ирина Шейк стала встречаться с бывшим мужем Энистон?
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги