«Завязывай с тяжелыми!»: Зеленского подняли на смех за слова о Руси-Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter опубликовал пост, в котором поздравил граждан с историческим событием.

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!» — написал Владимир Зеленский.

Twitter @ZelenskyyUa

Подписчики украинского лидера моментально отреагировали на сообщение и буквально высмеяли его в комментариях за формулировку.

«Вова, открою тебе страшную тайну — тогда не было никакой Украины. Завязывай с тяжелыми»

«Приведите исторический документ, где слово Украина присутствует в сочетании Киевская Русь -Украина, найдете только Киевскую Русь, где Русь ключевое слово»

«Вот вам историческая карта России, достаточно свежая — 1914 год. Найдите „Украину“! Хоть слово такое. Хоть где-нибудь?!»

«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он то сам знал об этом?»

«Это шо, новый номер 95-квартала? Вот бы князь Владимир офигел, узнав, что крестил какую-то „Украину“», — комментируют подписчики пост Владимира Зеленского. (Сохранены орфография и пунктуация авторов — Прим.ред.)

День крещения Руси — Государственная памятная дата Российской Федерации. Законодательно была установлена 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесенном к 988 году. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти Святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкер Лексус от лица Зеленского отчитал оскандалившегося украинского генерала.