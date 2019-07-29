Озвучены новые версии смерти кикбоксера Сергея Карпенко

В Петербурге сыщики ищут убийц чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко. Тело спортсмена с огнестрельным ранением головы в субботу, 27 июля, нашли в реке Мойке. О его пропаже родственники заявили еще 24 июля. И вот сейчас стали известны некоторые подробности.

Карпенко работал начальником охраны в частной фирме. В день исчезновения он оставил все личные вещи, предупредил подчиненных, что если не вернется в определенное время, сообщить об этом его жене.

В самоубийство, родные погибшего не верят. Говорят, сильный и верующий Сергей Карпенко на это никогда бы не пошел. Вероятнее всего, стал жертвой криминальной разборки. Впрочем, сам он, никаких поводов для беспокойства не давал.

«Все, что я знаю, никаких не было угроз, каких-то жалоб, но поймите он такой человек, что не стал бы жаловаться, что-то рассказывать тем более жене, детям, мы этого не знаем, может быть это было», — рассказал Юрий Карпенко, сын Сергея Карпенко.

Свой первый титул Сергей Карпенко завоевал еще в 1991 году. Стал чемпионом СНГ, затем России. Потом несколько лет выступал в составе немецкого клуба. Не раз становился победителем европейских турниров. Все свободное время посвящал семье и тренерской работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сыновья погибшего кикбоксера Карпенко рассказали о версиях его смерти.