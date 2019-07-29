Озвучены новые версии смерти кикбоксера Сергея Карпенко

В Петербурге сыщики ищут убийц чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко. Тело спортсмена с огнестрельным ранением головы в субботу, 27 июля, нашли в реке Мойке. О его пропаже родственники заявили еще 24 июля. И вот сейчас стали известны некоторые подробности.
Карпенко работал начальником охраны в частной фирме. В день исчезновения он оставил все личные вещи, предупредил подчиненных, что если не вернется в определенное время, сообщить об этом его жене.
В самоубийство, родные погибшего не верят. Говорят, сильный и верующий Сергей Карпенко на это никогда бы не пошел. Вероятнее всего, стал жертвой криминальной разборки. Впрочем, сам он, никаких поводов для беспокойства не давал.
Свой первый титул Сергей Карпенко завоевал еще в 1991 году. Стал чемпионом СНГ, затем России. Потом несколько лет выступал в составе немецкого клуба. Не раз становился победителем европейских турниров. Все свободное время посвящал семье и тренерской работе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сыновья погибшего кикбоксера Карпенко рассказали о версиях его смерти.