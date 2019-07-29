«Ни дня без спорта»: Супруга погибшего кикбоксера Сергея Карпенко о его жизни

Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого 27 июля обнаружили в одной из рек в Петербурге, не представлял свою жизнь без спорта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его супруга Анна.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти 51-летнего спортсмена. Его тело в воде заметили прохожие и тут же вызвали полицию. Согласно одной из версий, Карпенко стал жертвой криминальной разборки. В день исчезновения спортсмен оставил все личные вещи и сказал коллегам в охранной фирме, что если не вернется в определенное время, то нужно сообщить об этом его жене.

Также в последние годы бывший чемпион работал тренером. По словам его супруги, он был настоящим фанатом своего дела.

«У него ни дня без спорта не проходило. Он очень сильно переживал всегда за своих учеников», — отметила Анна.

При этом не так давно Сергей Карпенко перенес операцию, и врачи запретили ему выполнять некоторые упражнения, однако даже это не останавливало спортсмена. Кроме того, жена бывшего чемпиона озвучила свою версию смерти мужа. Она считает произошедшее убийством.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о всех возможных причинах гибели Карпенко.