«Ни дня без спорта»: Супруга погибшего кикбоксера Сергея Карпенко о его жизни

, 13:59 Эксклюзивное интервью 151

Спортсмен, тело которого было обнаружено 27 июля в одной из рек Петербурга, был настоящим фанатом своего дела.

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Фото, видео : Пятый канал, news

Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого 27 июля обнаружили в одной из рек в Петербурге, не представлял свою жизнь без спорта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его супруга Анна.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти 51-летнего спортсмена. Его тело в воде заметили прохожие и тут же вызвали полицию. Согласно одной из версий, Карпенко стал жертвой криминальной разборки. В день исчезновения спортсмен оставил все личные вещи и сказал коллегам в охранной фирме, что если не вернется в определенное время, то нужно сообщить об этом его жене.

Также в последние годы бывший чемпион работал тренером. По словам его супруги, он был настоящим фанатом своего дела.

«У него ни дня без спорта не проходило. Он очень сильно переживал всегда за своих учеников», отметила Анна.

При этом не так давно Сергей Карпенко перенес операцию, и врачи запретили ему выполнять некоторые упражнения, однако даже это не останавливало спортсмена. Кроме того, жена бывшего чемпиона озвучила свою версию смерти мужа. Она считает произошедшее убийством.

vk.com/id471909907

Ранее 5-tv.ru рассказывал о всех возможных причинах гибели Карпенко.

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