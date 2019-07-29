«Ни дня без спорта»: Супруга погибшего кикбоксера Сергея Карпенко о его жизни

Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого 27 июля обнаружили в одной из рек в Петербурге, не представлял свою жизнь без спорта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его супруга Анна.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти 51-летнего спортсмена. Его тело в воде заметили прохожие и тут же вызвали полицию. Согласно одной из версий, Карпенко стал жертвой криминальной разборки. В день исчезновения спортсмен оставил все личные вещи и сказал коллегам в охранной фирме, что если не вернется в определенное время, то нужно сообщить об этом его жене.
Также в последние годы бывший чемпион работал тренером. По словам его супруги, он был настоящим фанатом своего дела.
При этом не так давно Сергей Карпенко перенес операцию, и врачи запретили ему выполнять некоторые упражнения, однако даже это не останавливало спортсмена. Кроме того, жена бывшего чемпиона озвучила свою версию смерти мужа. Она считает произошедшее убийством.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о всех возможных причинах гибели Карпенко.