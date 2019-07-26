«Не по пути»: почему Волочкова рассталась с танцовщиком Фарухом Рузиматовым

Светская львица Анастасия Волочкова рассталась с известным артистом балета Фарухом Рузиматовым из-за настойчивости собственной матери. Об этом пишет Teleprogramma.Pro со ссылкой на телеканал «Россия-1», которому знаменитость и дала интервью.

Когда молодые люди начали встречаться, Волочковой было всего 19 лет. Уже после расставания бывшая балерина поняла, что сделала правильный выбор, оставив Рузиматова.

«Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — вспомнила Анастасия Волочкова.

Бывали случаи, когда мать экс-балерины даже уходила из дома после скандалов по поводу Рузиматова. При этом Волочкова считает, что это была манипуляция.

«Шаманите?»: Михалкова в костюме индейца рассказала о казусах в жизни актера

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая балерина защитила футбольные ворота шпагатом.