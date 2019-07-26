«Не по пути»: почему Волочкова рассталась с танцовщиком Фарухом Рузиматовым

, 14:42 208

Светская львица откровенно рассказала о главной любви своей юности.

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Фото, видео : 5-tv.ru, instagram @volochkova_art

Светская львица Анастасия Волочкова рассталась с известным артистом балета Фарухом Рузиматовым из-за настойчивости собственной матери. Об этом пишет Teleprogramma.Pro со ссылкой на телеканал «Россия-1», которому знаменитость и дала интервью.

Когда молодые люди начали встречаться, Волочковой было всего 19 лет. Уже после расставания бывшая балерина поняла, что сделала правильный выбор, оставив Рузиматова. 

«Мама говорила, что я буду встречаться с Фарухом только через ее труп. Она утверждала, что сначала я должна была сделать карьеру, стать самодостаточным человеком. Но мне хотелось любви», — вспомнила Анастасия Волочкова.

Бывали случаи, когда мать экс-балерины даже уходила из дома после скандалов по поводу Рузиматова. При этом Волочкова считает, что это была манипуляция.

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