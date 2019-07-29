Ксения Собчак порадовала поклонников снимком с отдыха в Италии

, 17:51 Фото 361

Светская львица проводит последние дни июля на Средиземном море.

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Фото, видео : instagram /xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram редкий для нее в последнее время снимок в леопардовом купальнике. Последние дни июля светская львица проводит на одном из жарких побережий в Сардинии и не упускает возможности понежиться под ярким солнцем. Поклонники Собчак тут же отреагировали на такой пост и всячески расхвалили фигуру Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

«Хороша, чертовка!» — прокомментировал один из них.

«Стройная малышка!» — добавил другой.

«Хорошего вам отдыха!» — пожелал еще один юзер.

«Всегда красива!» — не сдержался подписчик.

«Купальник огонь!» — похвалил поклонник.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая продолжила стихотворный баттл со Шнуром.

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