Ксения Собчак порадовала поклонников снимком с отдыха в Италии

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram редкий для нее в последнее время снимок в леопардовом купальнике. Последние дни июля светская львица проводит на одном из жарких побережий в Сардинии и не упускает возможности понежиться под ярким солнцем. Поклонники Собчак тут же отреагировали на такой пост и всячески расхвалили фигуру Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

«Хороша, чертовка!» — прокомментировал один из них.

«Стройная малышка!» — добавил другой.

«Хорошего вам отдыха!» — пожелал еще один юзер.

«Всегда красива!» — не сдержался подписчик.

«Купальник огонь!» — похвалил поклонник.

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