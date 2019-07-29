Ксения Собчак порадовала поклонников снимком с отдыха в Италии

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram редкий для нее в последнее время снимок в леопардовом купальнике. Последние дни июля светская львица проводит на одном из жарких побережий в Сардинии и не упускает возможности понежиться под ярким солнцем. Поклонники Собчак тут же отреагировали на такой пост и всячески расхвалили фигуру Собчак.
«Хороша, чертовка!» — прокомментировал один из них.
«Стройная малышка!» — добавил другой.
«Хорошего вам отдыха!» — пожелал еще один юзер.
«Всегда красива!» — не сдержался подписчик.
«Купальник огонь!» — похвалил поклонник.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая продолжила стихотворный баттл со Шнуром.