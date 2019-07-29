Минобороны восстановит расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения

В российских вооруженных силах возрождают подразделения, ликвидированные в 1990-е годы. Об этом сообщил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии генерал-майор Андрей Колотовкин. Речь идет о собственных ремонтно-восстановительных батальонах и понтонно-мостовых полках. До недавнего времени их задачи были возложены на аутсорсинг, пишет «Экономика сегодня».

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Возвращение этих подразделений в Минобороны существенно повысит технические возможности российской армии в полевых условиях. Например, когда нужно оперативно восстановить гусеницы подорвавшегося на мине танка, или буквально в течение часа организовать переправу через реку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2019 года существенно увеличатся зарплаты рядовых и сержантов, служащих в ВС РФ по контракту. Кроме того, с 1 октября им будет увеличен размер компенсации за наем жилья, а в дальнейшем планируется еще целый ряд мер по повышению социальной защиты контрактников.