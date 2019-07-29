В России масштабно отметили День военно-морского флота

, 5:43 Эфирная новость 54

Главный парад состоялся в Петербурге. По Неве прошли 43 корабля и катера, в том числе и новейшие разработки.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 87

В России масштабно отметили день военно-морского флота. Главный парад состоялся в Петербурге. По Неве прошли 43 корабля и катера, в том числе и новейшие разработки. В этот, юбилейный парад жителей и гостей северной столицы порадовал парусник «Полтава» — настоящий символ флота и точная копия корабля XVIII века. А завершило действо авиашоу. Над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации.

Вся мощь и красота флота в репортаже Дмитрия Зименкина.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию торжественного салюта, которым завершился День ВМФ в Санкт-Петербурге. Тридцать залпов над Невой с интервалом в полминуты. Звуковую поддержку обеспечили дивизионные пушки времен Великой Отечественной войны.

Тема:
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