В России масштабно отметили день военно-морского флота. Главный парад состоялся в Петербурге. По Неве прошли 43 корабля и катера, в том числе и новейшие разработки. В этот, юбилейный парад жителей и гостей северной столицы порадовал парусник «Полтава» — настоящий символ флота и точная копия корабля XVIII века. А завершило действо авиашоу. Над Сенатской площадью пролетели самолеты и вертолеты морской авиации.

Вся мощь и красота флота в репортаже Дмитрия Зименкина.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию торжественного салюта, которым завершился День ВМФ в Санкт-Петербурге. Тридцать залпов над Невой с интервалом в полминуты. Звуковую поддержку обеспечили дивизионные пушки времен Великой Отечественной войны.