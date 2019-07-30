Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова

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Звезда «Притяжения» ради новых отношений уже расстался с Ириной Старшенбаум.

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Фото, видео : Instagram @milostasii

Популярный актер, звезда «Притяжения» Александр Петров уже не скрывает своего романтического приключения, а именно, отношений с мало пока известной 24-летней Стасей Милославской. Сообщает Teleprogramma.pro.

Молодые люди познакомились во время съемок фильма «Стрельцы», в котором Петров исполнил роль советского футболиста, а Милославская предстала в роли его жены Аллы.

Вероятно, экранные отношения перетекли в настоящие чувства — Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой встречался около трех лет и знакомые поговаривали об их скором браке.

Про Милославскую известно, что она — уроженка Москвы, закончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась танцами, играла в постановках театральной студии. В 2013 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева.

Ее отец — музыкант, композитор и руководитель художественного ансамбля. Родители развелись, когда Стася была еще маленькой. Однако творческие гены папы передались по наследству — девочка закончила музыкальную школу по классу фортепиано и занималась танцами.

Кинокарьера юной актрисы началась в 2014 году после приглашения в сериал «Красные браслеты», в котором она сыграла попавшую в больницу девушку с анорексией. В ее копилке роли в популярных сериалах — «Дом фараона», «Конная полиция» и «90-е. Весело и громко». Также на ее счету главная роль в картине «Коробка», где она сыграла девушку дворового футболиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о расставании Александра Петрова с актрисой Ириной Старшенбаум. К слову, после слухов о том, что новой пассией популярного актера стала Стася Милославская шутники тут же провели параллель с Ириной Шейк (тезкой Старшенбаум) и набросились на юную актрису на ее странице в Instagram, как на Леди Гагу. В сети появились такие хештеги как #вернисашу и #петровидидомой.

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