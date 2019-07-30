Видео: массовое ДТП на Каменноостровском проспекте в Петербурге

, 1:39 Эксклюзивное видео 52

Женщина за рулем черной Honda проигнорировала «красный» сигнал светофора и вылетела на встречную полосу, протаранив несколько автомобилей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 78.ru

Массовое ДТП произошло вечером в понедельник, 29 июля, на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Сообщает 78.ru.

Момент столкновения попал на камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как автомобили останавливаются на «красный» сигнал светофора. Вдруг со встречной полосы на них вылетает черная Honda и таранит несколько машин.

По словам очевидцев, женщина за рулем японского автопрома проигнорировала запрещающий сигнал светофора и задела белый Opel, от удара с которым она отлетела на встречную полосу, где столкнулась еще с двумя автомобилями.

В результате ДТП пострадала водитель Honda и после осмотра медиками была госпитализирована с места аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном ДТП в Ростовской области на трассе М-4 «Дон».

Читайте также

+9° Днём +13°
Ночью +7°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

2:51
День Марины и Лазаря: что можно и что нельзя делать 30 июля
2:35
Эксперты опасаются потери промыслового леса из-за пожаров в Сибири
2:19
Чеховские «Три сестры»: Ургант показал фото дочерей
1:53
Кто украл «Лазурное озеро» в Ленобласти? — репортаж
1:39
Видео: массовое ДТП на Каменноостровском проспекте в Петербурге
1:25
Рынска и брыли: Вдова Малашенко решила напомнить о себе и стать красивее

Сейчас читают

Гуляющая по пляжу 61-летняя Марина Юдашкина поразила публику отличной формой
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото
«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги