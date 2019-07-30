Видео: массовое ДТП на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Массовое ДТП произошло вечером в понедельник, 29 июля, на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Сообщает 78.ru.

Момент столкновения попал на камеры уличного видеонаблюдения. На записи видно, как автомобили останавливаются на «красный» сигнал светофора. Вдруг со встречной полосы на них вылетает черная Honda и таранит несколько машин.

По словам очевидцев, женщина за рулем японского автопрома проигнорировала запрещающий сигнал светофора и задела белый Opel, от удара с которым она отлетела на встречную полосу, где столкнулась еще с двумя автомобилями.

В результате ДТП пострадала водитель Honda и после осмотра медиками была госпитализирована с места аварии.

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