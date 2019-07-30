«Полицейский с Рублевки» превратится в милиционера

Съемки пилотной серии проекта «Милиционер с Рублевки» — предыстории про полицейского одного из самых знаменитых и богатых районов Подмосковья из популярного телесериала начались в Москве.

На роль юного Владимира Яковлева, которого в «Полицейском с Рублевки» играл Сергей Бурунов, пригласили Артема Сучкова, снявшегося ранее в картинах «Гоголь» и «Чернобыль. Зона отчуждения».

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Автор идеи и режиссер Илья Куликов рассказал, что данный приквел не является пятым сезоном сериала или полнометражной картиной — это «отдельный пилот про молодого Яковлева и его брата», пишет 7Дней.

Ранее в сети появился трейлер нового фильма «Полицейский с Рублевки», который выйдет на экраны 12 декабря.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Сергей Бурунов рассказал о телевидении, хайпе, настоящих мужиках и благотворительности.