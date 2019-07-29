Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

, 13:42 Фото 917

Удивляли, как могли — Нюша в латексе, Лобода в блестящем боди и Серябкина в рыболовной сетке.

Фото : Instagram /nyusha_nyusha

В Баку 28 июля прошла церемония закрытия фестиваля «Жара». Звезды отечественного шоубиза выступили на финальном концерте «Время поколения Z». На одной сцене пели ключевые игроки музыкальной индустрии: Ольга Серябкина, Тимати, Светлана Лобода, Клава Кока, Нюша и другие популярные исполнители 2019 года.

Поклонников российских звезд впечатлили наряды, в которых знаменитости вышли на красную дорожку в последний день. Абсолютным чемпионом в экстравагантности стала певица Ольга Серябкина. Артистка предстала перед зрителями в блестящей сетке, надетой поверх черного купальника.

 
 
 
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Публикация от ЖАРА’19 (@zharafest)

Коллега Серябкиной по цеху — Светлана Лобода — вышла в последний день фестиваля на сцену в шляпе с огромными полями, коротком боди из бисера в стиле бохо-шик и красных очках.

 
 
 
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Публикация от ЖАРА’19 (@zharafest)

Певица Нюша порадовала зрителей необычным сексуальным нарядом. Исполнительница «зажгла» на сцене в блестящем облегающем костюме с латексными вставками, демонстрирующем аппетитные формы звезды.

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Публикация от ЖАРА’19 (@zharafest)

Однако многие подписчики официального Instagram-аккаунта «Жары» возмутились откровенными нарядами поп-див.

«Что за наряды на них?!»

«Стилисты! Вы где были, когда их выпускали в этих несуразных нарядах (одеждой не назовешь)! Полная безвкусица!»

«Жара-без одежда?» — написали фолловеры.

Финальное шоу «Жары» продолжалось до трех часов ночи. После концерта звезды и гости фестиваля отрывались до утра на афтепати. Организаторы утверждают, что на заключительном мероприятии присутствовало огромное количество гостей, ставшее рекордным за все дни фестиваля.

«8000 человек! Абсолютный рекорд!» — отметили организаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети бурно обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на «Жаре».

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