Фото: Во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

В Баку 28 июля прошла церемония закрытия фестиваля «Жара». Звезды отечественного шоубиза выступили на финальном концерте «Время поколения Z». На одной сцене пели ключевые игроки музыкальной индустрии: Ольга Серябкина, Тимати, Светлана Лобода, Клава Кока, Нюша и другие популярные исполнители 2019 года.

Поклонников российских звезд впечатлили наряды, в которых знаменитости вышли на красную дорожку в последний день. Абсолютным чемпионом в экстравагантности стала певица Ольга Серябкина. Артистка предстала перед зрителями в блестящей сетке, надетой поверх черного купальника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖАРА’19 (@zharafest) 28 Июл 2019 в 9:34 PDT