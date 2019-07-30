День дружбы отмечается 30 июля во всем мире

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Праздник был учрежден ООН восемь лет назад.

Фото : Кадр из м/ф «Прогулка кота Леопольда» (1982 год) / реж. Анатолий Резников

Международный день дружбы ежегодно отмечается в конце июля во многих странах, в том числе и России. Символический праздник — International Day of Friendship — был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.

Главная цель Международного дня дружбы, отмечаемого в этом году 30 июля — укрепить дружеские отношения между народами, привлечь молодежь к общественной деятельности, научить воспринимать и уважать другие нации.

Дружба «может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», говорится в резолюции ассамблеи.

Согласно замыслу ООН, этот день гражданам разных стран предложено провести сообразно их культурным традициям.

Гороскоп на 30 июля: Скорпион, идеала нет!

В ряде российских городов запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню дружбы. Например, в московском Центре социальной помощи дети будут учиться работать в команде: все вместе сочинят историю, и потом изобразят ее на бумаге. А в Перми на набережной Камы пройдут мастер-классы по работе с берестой и вышиванию, а также состоится концерт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Международном дне тигра.

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