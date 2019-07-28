Прямая трансляция артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге — live

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Праздничный фейерверк стал финальным аккордом масштабных торжественных мероприятий в Северной столице.

Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 85

Прямая трансляция завершена.

5-tv.ru ведет прямую трансляцию артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге. Праздничный фейерверк стал финальным аккордом масштабных торжественных мероприятий в Северной столице.

У стен Петропавловской крепости в течение десяти минут прогремят 30 залпов салютных установок. Жители и гости Петербурга увидят более 70 видов фейерверков, в числе которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Празднование Дня ВМФ в Петербурге открыл Главный военно-морской парад, который принимал президент РФ Владимир Путин в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, главкома ВМФ РФ Николая Евменова и главы Петербурга Александра Беглова.

В торжественном смотре в акватории Невы и Финского залива принимали участие 43 корабля. В воздушной части парада было задействовано 41 воздушное судно и более четырех тысяч военнослужащих.

Тема:
День ВМФ 85
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