Фото: Супруг певицы Пелагеи сводил двухлетнюю дочку-красавицу на выставку

, 10:44 Фото 959

Хоккеист Иван Телегин старается как можно больше времени уделять своей двухлетней дочери от певицы — Таисии.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Супруг певицы Пелагеи — Иван Телегин — старается уделять как можно больше времени их общей дочери с артисткой — двухлетней Таисии. В Instagram хоккеиста московского ЦСКА Ивана Телегина то и дело появляются сторис, на которых он гуляет с девочкой. Так, во вторник, 30 июля, спортсмен опубликовал фотографию с одной из выставок. На снимке довольный Телегин позирует рядом с фигурой динозавра, держа девочку на руках.

instagram @itelegin07

Поклонники звездной пары, к сожалению, не смогли оценить эту семейную фотографию. Зато в прошлый раз в Instagram Пелагеи разразился целый спор, на кого же ребенок похож больше — на певицу или хоккеиста.

Гороскоп на 30 июля: Скорпион, идеала нет!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артистку подозревают в очередной беременности.

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